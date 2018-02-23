Sinop'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli

Sinop'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul'dan kalkan ve Sinop Havalimanı'na iniş yapması planlanan Tük Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağı, bölgede sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sinop-İstanbul seferini yapacak yolcu uçağının ise yine sis sebebiyle kalkış yapamadığı, bu nedenle havalimanında bekletildiği öğrenildi.