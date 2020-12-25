Sinop'ta hamsi boy ve iriliğine göre 10-25 liradan satılıyor

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan tonlarca hamsi, boy ve iriliklerine göre tezgahlarda farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan tonlarca hamsi, boy ve iriliklerine göre tezgahlarda farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta yaşayanlar, kilogramı 10 ila 25 lira arasında değişen fiyatlardan hamsi alma şansı buluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin en çok tüketilen balık türü olduğunu söyledi.

Günlük olarak fiyatında değişim yaşanan hamsinin kalitesine göre de kendi içinde fiyat açısından farklılık gösterebildiğine işaret eden Tuncer, özellikle Karadeniz'de avlanan hamsinin fiyatının tezgahlarda daha yüksek olduğunu anlattı.

Tuncer, hamsinin taze oluşunun fiyatları da yükselttiğini belirterek, "Tabii en önemli ayrıntısı, boy ve iriliği. İri hamsiler şu an tezgahlarda kilogramı 25 liradan satılıyor. Bunun yanında 10 liradan satılan hamsi de var. Vatandaş bütçesi ve zevkine göre istediği hamsiden alabiliyor." dedi.

Hamsi bolluğunun devam ettiğini aktaran Tuncer, "Hamsi, bu sezon için yüz güldürmeye devam ediyor. Genel anlamda iyi bir sezon geçiriyoruz. Nisan ayına kadar inşallah avcılık devam eder." diye konuştu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu