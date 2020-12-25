Sinop'ta hamsi boy ve iriliğine göre 10-25 liradan satılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta hamsi boy ve iriliğine göre 10-25 liradan satılıyor

25.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:22
Sinop'ta hamsi boy ve iriliğine göre 10-25 liradan satılıyor

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan tonlarca hamsi, boy ve iriliklerine göre tezgahlarda farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan tonlarca hamsi, boy ve iriliklerine göre tezgahlarda farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta yaşayanlar, kilogramı 10 ila 25 lira arasında değişen fiyatlardan hamsi alma şansı buluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin en çok tüketilen balık türü olduğunu söyledi.

Günlük olarak fiyatında değişim yaşanan hamsinin kalitesine göre de kendi içinde fiyat açısından farklılık gösterebildiğine işaret eden Tuncer, özellikle Karadeniz'de avlanan hamsinin fiyatının tezgahlarda daha yüksek olduğunu anlattı.

Tuncer, hamsinin taze oluşunun fiyatları da yükselttiğini belirterek, "Tabii en önemli ayrıntısı, boy ve iriliği. İri hamsiler şu an tezgahlarda kilogramı 25 liradan satılıyor. Bunun yanında 10 liradan satılan hamsi de var. Vatandaş bütçesi ve zevkine göre istediği hamsiden alabiliyor." dedi.

Hamsi bolluğunun devam ettiğini aktaran Tuncer, "Hamsi, bu sezon için yüz güldürmeye devam ediyor. Genel anlamda iyi bir sezon geçiriyoruz. Nisan ayına kadar inşallah avcılık devam eder." diye konuştu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özlem Zengin İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Berk Oktay Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta hamsi boy ve iriliğine göre 10-25 liradan satılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:47:39. #1.14#
title