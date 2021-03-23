Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı

23.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:22
Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu olarak dikkat çeken Sinop'ta haftalar sonra vaka sayısında düşüş yaşandı.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu olarak dikkat çeken Sinop'ta haftalar sonra vaka sayısında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta haftalar sonra vaka sayısında düşüş yaşandı. Sinop 100 binde 309,06 vaka oranıyla kırmızı iller arasında ilk 3'te yer alıyor. Vaka artışının önüne geçmek için il genelinde ilave tedbirler alınmıştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzman Doktoru Merve Çelik, "Filyasyon ekiplerimizin sık karşılaştığı en önemli sorun aslında bu. Burada teması saklama daha ön plana çıkıyor. Temasların kesinlikle saklanmaması gerekiyor. Çünkü teması gizlendiği an toplumda bu virüs yayılıyor. Yayılımın önüne geçmemiz için doğru beyan vermemiz çok önemli. Doğru beyan vermemiz gerekiyor. Kimlerle temas ettiysek, temastan kasıtta burada temas yanlış anlaşılıyor. Burada fiziksel teması herkes algılıyor bu değil. Sosyal mesafeden daha yakın mesafede görüşme, maskesiz görüşme, maskeli olsa da karşı tarafın maskesiz olma durumuna biz temas diyoruz. Burada beyanları buna göre doğru şekilde vermeleri bizim için çok kritik. Bu şekilde salgının önüne geçebiliriz. Sinop ili yaşlı nüfusa sahip bir il. Türkiye'de zaten yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il. Nüfusumuzun 5'te 1'i yaşlı nüfustan oluşuyor. Yani hassas grubumuz var. Burada önemli olan bu hassas grubumuzu daha önemle korumak, o yüzden de gençlerimizden nüfusun diğer kesimlerinden, kesimlerimizden ricam o yaşlı kesimizi hassasiyetle korumamız, onun içinde teması önlemememiz lazım. Burada büyüklerimizi ziyareti artık kesmemiz lazım. Bunun yerine telefonlarla görüntülü görüşmemiz lazım. Akraba, eş dost ziyaretlerini ertelememiz lazım" dedi. - SİNOP

Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı
Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta haftalar sonra düşüş yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:38:27. #1.15#
title