Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Sinop'ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Sinop'ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Sinop'tan Samsun yönüne giden Kerim Sarısoy idaresindeki 57 FB 715 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, araçta bulunan Kebire Şensoy olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Erdem ve Kerem Sarısoy sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Şensoy'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Kaynak: AA
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