Sinop'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Boyabat ilçesinden Sinop kent merkezi yönüne giden Barış Gülşen'in (41) kullandığı 34 HU 1454 plakalı hafif ticari araç, Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Selma, çocukları Atıf, Burcu ve Kübra Gülşen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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