Sinop'ta hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Sinop'ta hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

14.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:43
Sinop'ta hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Ömer Nallıoğlu idaresindeki 57 KD 845 plakalı hafif ticari araç, Bostancılı mevkisinde önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mete Yılmaz yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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