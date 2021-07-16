Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı
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Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı

Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sinop'ta günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla kent genelindeki günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetimler yapıldığı vurgulandı.

Denetimlerde işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlerleyen günlerde denetimlerimiz sıklaştırılarak devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlar kolluk birimlerimizce geciktirilmeden değerlendirilerek kanunlar kapsamında gereği yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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