Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi
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Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.

Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi
27.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:26

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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