Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor
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Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor

Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalan bir grup öğrenci, yurt yemekhanelerinde pişirilen yemekleri gönüllü olarak bisikletleriyle ihtiyaç sahibi kişilere taşıyor.

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalan bir grup öğrenci, yurt yemekhanelerinde pişirilen yemekleri gönüllü olarak bisikletleriyle ihtiyaç sahibi kişilere taşıyor.

Kentte, ihtiyaç sahiplerinin iftar sevinçlerine ortak olmak amacıyla hayata geçirilen çalışmayla, gönüllü öğrenciler ramazan ayında yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, iftarlık yemek ulaştırıyor.

Her gün ortalama 7 aileyi ziyaret eden öğrenciler, gittikleri evlerde vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyip, ziyaret ettikleri kişilerin hüzün ve mutluluklarına ortak oluyor.

Sinop Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, AA muhabirine, Sinop Üniversitesinde bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin devam ettiğini belirterek, yurtlarda kalan öğrencilerin son dönemlerde birçok sosyal sorumluluk projesi içinde gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin ramazan ayı olması dolayısıyla ihtiyaç sahibi kişileri de unutmadıklarını anlatan Kayaçal, "Öğrenci arkadaşlarımız yemekhanelerimizde çıkan yemekleri her gün ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturuyorlar." dedi.

Kayaçal, öğrencilerin yemek yanında hazırlanan yardım kolilerini de yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere ulaştırdıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Öğrenci arkadaşlarımız yurtlarındaki lokanta ve kantin işletmelerinde hazırlanan yemekleri kendi elleriyle paketleyerek bisikletlerle, tespit edilen ihtiyaç sahibi insanlara götürüyor. Bunun yanında yine kendi çabalarıyla hayırsever vatandaşlar tarafından bize temin edilen ramazan kolilerini de ilgili ailelere ulaştırıyorlar. Ramazan ayında böyle anlamlı bir çalışma yapan arkadaşlarımız farkındalık oluşturuyorlar."

"Onların dualarında yer almak bizim için çok önemli"

Öğrencilerden Hilal Ecem Demirbağ, ramazan ayında insanlara yardımcı olabilme duygusunu yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gittikleri evlerde kendilerine gösterilen sevginin tarifi olmadığını ifade eden Demirbağ, "Gönüllü olarak yaptığımız bu işi çok seviyoruz. Teyzelerimiz, amcalarımızın mutlu olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor. Onların dualarında yer almak bizim için çok önemli. Çünkü ziyaretlerimizde bizlere sık sık dua ediyorlar. Pandemi olduğu için açıkçası fazla temas kuramasak da bizler de elimizden geldiğince yanlarında kalmaya çalışıyoruz. Mutluluklarına ve hüzünlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenci İrem Arslan ise her gün ihtiyaç sahibi ailelerle buluşmanın kendileri açısından farklı bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.

Özellikle yaşlıların yüzlerinde kendilerini gördüklerinde tebessüm oluştuğunu anlatan Arslan, "Bize bazen dertlerini, bazen de mutluluklarını anlatıyorlar. Yemeklerini verdikten sonra varsa farklı işleri onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açıkçası ramazan ayında böyle bir çalışma içinde yer almak bize oldukça huzur veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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