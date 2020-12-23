Sinop'ta gökkuşağı güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta gökkuşağı güzelliği

23.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:21
Sinop'ta gökkuşağı güzelliği

Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerinin sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerinin sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop'ta devam eden ve etkili olan yağmurların ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini gören vatandaşlar vatandaşlar ilgiyle izlendi. Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

(Mustafa Usta/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Erol Bulut Okan Buruk Çağdaş Atan Ersun Yanal
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta gökkuşağı güzelliği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:23:24. #1.15#
title