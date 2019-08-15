Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi -1

15.08.2019 16:35

Sinop'ta gezi teknesi yan yattı, yolcular tahliye edildi

Sinop'ta kıyıya yakın yerde yan yatarak su almaya başlayan gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi. Tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sinop'ta içerisindeki yolcuları ile denize açılan Kuzey Yıldızı adlı gezi teknesi, kıyıya yakın yerde yan yatmaya başladı. Su almaya başlayan teknedeki yolcular tahliye edilirken, teknenin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA