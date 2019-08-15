15.08.2019 19:05

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu (2)

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknedeki yolcuların tahliyesinin ardından gemi için kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Balıkçı kayıkları ve sahil güvenlik yardımı ile yan yatan teknenin kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, çaba harcıyor.

Kaynak: DHA