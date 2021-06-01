Sinop'ta gezi tekneleri hizmete başladı
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Sinop'ta gezi tekneleri hizmete başladı

Sinop'ta gezi tekneleri hizmete başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Kutlu Altun, yeni normalleşmeyle birlikte gezi teknelerinin hizmete başladığını duyurdu.

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Kutlu Altun, yeni normalleşmeyle birlikte gezi teknelerinin hizmete başladığını duyurdu.

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Kutlu Altun, "Dezenfektan, hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün normalleşmeyle birlikte ilk turlarımızı gerçekleştirdik. Geçen seneki fiyattan devam ediyoruz. Bir turumuz 45-50 dakika sürüyor. Kişi başı 20 TL olarak uyguluyoruz. Sahil Güvenlik'e danıştık o doğrultuda tam kapasiteyle çalışmaya başladık. Şu anda kişi sınırlaması olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Beklentilerini dile getiren Kutlu Altun, "İnsanlar çok tedirginler. Önceki yılda güzel geçeceğinin düşünmüştük ama tam öyle olmadı. Bu sene artık ne kazanırsak çok şükür modundayız. Hazirandan fazla bir beklentimiz yok. Olursa temmuz-ağustos ayları bizim için biraz daha hareketli geçecektir" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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