Sinop'ta gece etkili olan sağanakta su basan evlerde temizlik

08.09.2019 11:25

SİNOP'ta etkili sağanağın ardından meydana gelen taşkının ardından belediye ekipleri, vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı. Kentte bazı vatandaşlar da, gece etkisini artıran yağış sonucu su basıp eşyalarının hasar gördüğü evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklı şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sağanak sonucu bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Sağanağın gece saatlerinden yeniden etkili olmasıyla, bölgede yol kenarında bulunan Murat Güçer'e ait ev, taşan kanalizasyon sularında nasibini aldı. Su baskını sonucu, evdeki eşyalar hasar gördü. Eşyaları suyla kaplanan ev sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başattı. Belediye ekipleri de, bazı bölgelerde vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı.

'BAKTIK Kİ EVİ SEL ALMIŞ'

Ev sahibi Murat Güçer (39), baskınların son zamanlarda sıkça meydana gelmesinden ötürü mağdur olduklarını söyleyerek, Odadan dışarı çıktığımda ayağıma su geldi. Baktık ki evi sel almış. Muhtarı aradım, bizi geçiştirdi ilgilenmedi. Belediye ekiplerini aradım. Gelen-giden olmadı. Birkaç sene önce de böyle olmuştu, valinin de bilgisi var fakat kimse oralı olmadı. Buraya asfalt yol yapılmıştı, ondan sonra her yağmurda su basmaya başladı. Kimse yardım etmedi, çözüm için uğraşmadı. Evde yatacak yerimiz yok. Dolaplar, yataklar ve eşyalar kullanılamaz hale geldiö dedi.

Kaynak: DHA