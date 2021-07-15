Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
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Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi

Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gaziler çocuklarla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gaziler çocuklarla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) tarafından düzenlenen program 15 Temmuz animasyonunun izlenmesi ile başladı. Daha sonra BEKADER Genel Başkan Vekili Erol Özçelik bir konuşma yaptı.

Özçelik, "15 Temmuz milli birlik günü anma programı kapsamında çocuklarımızı gazilerimizle buluşturduk. Derneğimizin kuruluş amacı 15 Temmuz gibi hain kalkışmalara karşı dik durmak. Devletimizin yanında olmak yine milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını en büyük iradenin milletin iradesi olduğunu tüm dünyaya haykırmak. Geleceğimizin güzel evlatları unutmayın 15 Temmuz gecesi 251 şehit 2 bin 193 gazi abla abi ve kardeşleriniz sizlerin geleceği için bedenlerini bu ülkenin bekası ve geleceği için verdiler sizler de başarılı onların kanlarını yerde bırakmayan ülkesine sahip çıkan gençler olmanızı diliyorum" dedi.

Programda gaziler Zekeriya Yaşar, Seyfi Özdemir ve Mehmet Köroğlu çocuklarla buluştu. Çocuklar gazilerle sohbet etme imkanı bularak onlara merak ettikleri soruları yöneltti. - SİNOP

Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
Sinop'ta gaziler çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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