Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

22.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:44
Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçundan gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezi ve bazı ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonda D.K, A.E., H.G, S.Ç. ve A.M. yakalandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Bu arada emniyet güçlerince 22 kişinin mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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