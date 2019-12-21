Sinop'ta 'fuhşa teşvik' suçundan 5 kişi yakalandı

21.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:03

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan takibe alınan 5 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin can ve mal emniyetinin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda; Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında, D.K., A.E., H.G., S.Ç. ve A.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan mağdur kadınlardan A.B. Ankara ilinden, B.O. ve M.Ş. ise kentimizden temin edilerek dosya kapsamında ifadeleri alınmış, aynı konu ile ilgili il ve ilçe genelinde olmak üzere toplam 22 şahsın tanık olarak ifadesi alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA