Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta freni patlayan kamyonetin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Sinop'ta freni patlayan kamyonetin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Boyabat-Ayancık yolu Bakırlı Zaviye köyü mevkisinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Ayancık'a doğru seyir halinde olan İsak Taş yönetimindeki 16 AIP 347 plakalı kamyonet firenin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü İsak Taş araç içinde sıkıştı. Çevreden kazayı görenler 112 acil durum merkezini arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerinde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, olay yerinde gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 01:03:00. #1.14#

title