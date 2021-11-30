Sinop'ta fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sinop Valiliği, fırtına nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın akşam saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumları, halk eğitim ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımıza da bugün idari izin verilmiştir."???

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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