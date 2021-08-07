Sinop'ta fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
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Sinop'ta fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Sinop'ta fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu.

Sinop'ta fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, Meydankapı ve Kefevi mahallelerinde ağaç devrilmelerine neden oldu.

Kefevi Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araçta büyük çapta hasar oluştu.

Sinop Belediyesi ekipleri, başka ağaçların da devrilme ihtimali üzerine bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı.

Meydankapı Mahallesi'nde ise emniyet lojmanları önünde bulunan ağaç fırtına sebebiyle yola devrildi.

Polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı, ağaç bulunduğu yerden belediye ekiplerince kaldırıldı.

Korucuk Mahallesi'nde de rüzgar bir evin çatısını uçurdu. Aynı mahallede bazı elektik telleri koptu.

Botla denize açılan 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeni ile boğulma tehlikesi yaşadı.

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince kıyıya çıkarılan bottaki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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