Sinop'ta fırtına - Haberler
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Sinop'ta fırtına

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Haberler | Yerel

Sinop'ta fırtına Aniden bastıran fırtına şehri olumsuz etkiledi Sinop'ta gün içinde saatteki hızı 60km'ye kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının gider borusu kırıldı, yayalar zor anlar yaşadı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta fırtına

Aniden bastıran fırtına şehri olumsuz etkiledi

SİNOP - Sinop'ta gün içinde saatteki hızı 60km'ye kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının gider borusu kırıldı, yayalar zor anlar yaşadı.

Sinop'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve aralıklı olarak yağan dolu, kenti olumsuz etkiledi. Meydankapı Mahallesi İncedayı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmandan, su gideri borusu kırılarak sokağa düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek durumu inceledi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre yağışların ve şiddetli fırtınanın hafta başına kadar devam edeceği ifade edildi.

Sinop'ta fırtına

Sinop'ta fırtına

Sinop'ta fırtına

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İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Son Dakika Haberleri
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Sinop'ta fırtına Aniden bastıran fırtına şehri olumsuz etkiledi Sinop'ta gün içinde saatteki hızı 60km'ye kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının gider borusu kırıldı, yayalar zor anlar yaşadı.

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