Sinop'ta "Ezanı Güzel Okuma Kursu"

Sinop İl Müftülüğü, "Ezanı Güzel Okuma" kursunu başarıyla tamlayan kursiyerler için katılım belgesi dağıtım töreni düzenledi.



Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen törende 15 kursiyer belgelerini aldı.



İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin 100 saatlik çalışma sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi.



Kursiyerlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Çelik, "Güzel okunan ezanın insanın yüreğinde bir kıpırdanmalara sebep olduğunu unutmayalım. Öğrendiklerimiz bizlerin eline verilmiş bir ilim anahtarıdır. Onu unutmadan geliştirmek sizlerin elindedir. Rehber öğreticimiz Süleyman Özyılmaz hocamıza bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarının devamını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."