Sinop'ta Eylül ayında 19 bin 580 araç kontrol edildi

12.10.2019 12:39

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Eylül ayında 19 bin 580 araç kontrol edildi. Denetimlerde 275 araç trafikten men edildi, 60 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 3 bin 225 sürücüye cezai işlem uygulandı.



Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2019 yılı Eylül ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı. Açıklamaya göre geçen Eylül ayında 19 bin 580 araç kontrol edildi. 275 araç trafikten men edildi, 60 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 3 bin 225 sürücüye cezai işlem uygulandı.



1054 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 564 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 56 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 74 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 209 kişiye muayene yaptırmamaktan, 26 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 62 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 6 kişiye hatalı sollamadan, 21 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 166 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 7 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 645 kişiye de diğer kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı.



Ayrıca 2019 yılında Eylül ayında yaşanan kazalarda 1 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı, 23 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA