Sinop'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü
Sinop'ta birinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Sinop'ta birinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Niyazi Kuruoğlu (84), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Emniyet güçlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuruoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu