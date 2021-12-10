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Sinop'ta evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Sinop'ta evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop Jandarma Komutanlığı, evden hırsızlık suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop Jandarma Komutanlığı, evden hırsızlık suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 şüpheliden 3'ü yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; örgütlü olarak Samsun ve Sinop illerinde hırsızlık yapan 5 şüpheli Samsun'da yakalandı. Samsun Çarşamba'da aldıkları eşya ve malzemelerle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan bir adet kamyon incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrusunda gözaltına alınan şüpheliler soruşturmaları tamamlanarak Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İlgili mahkeme tarafından şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - SİNOP

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