Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği
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Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

- Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği Sinop'ta farklı branştaki antrenörler evde kalan halka spor yaptırıyor.

Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği
16.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:06

- Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

SİNOP - Sinop'ta farklı branştaki antrenörler evde kalan halka spor yaptırıyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlara yönelik 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği düzenliyor.

Antrenör sokakta, vatandaşlar ise balkonda antrenman yapıyor. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan aktivitelerle onlarca kişinin spor yapması sağlanıyor. Vatandaşlar kurulan ses sistemi ile müzik eşliğinde hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

İftardan sonra yapılan etkinlikler halk tarafından da büyük ilgi görüyor. Eğitimlerin korona virüs süreci sonuna kadar devam edecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı tüm heyecanlı ve coşkusuyla kutlanır. Yine Sinop'ta her yıl coşkuyla gençlerle birlikte kutladığımız bu etkinliği bu sene korona virüs sebebiyle kutlayamadık. Bizde 'Gençler bize gelmediyse, biz gençlere gideriz' sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından halkla spor yapma projesi geliştirdik. Biz de Sinop'ta mahalle muhtarlarımız ve apartman yöneticisiyle iş birliği yaparak çeşitli mahallelerimize tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde gelerek onlara evde hareketsiz kalmalarının dezavantajlarını kaldırmak üzere çeşitli egzersizlerle hareketlendirmeye çalıştık. Sosyal izolasyondan dolayı da etkileşimin az olduğu bu dönemde de etkileşimi sağlamaya bir nebze olsun onları rahatlatmaya çalıştık" dedi.

Sinop'ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

Kaynak: İHA

Manşet

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