Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar

25.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:15
Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar

Sinop'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, ev sakinleri ise kış sokakta kaldı.

Sinop'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, ev sakinleri ise kış sokakta kaldı.

Yangın, Ada Mahallesi Seyitbilal yolu üzerinde Birlik Apartmanı giriş katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Saniye Koç isimli kadın sobayı yaktıktan sonra hava almak için evden dışarı çıktı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti ve 20 dakika sonra alevleri kontrol altına alarak soğutma işleminde bulundu. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

"Kış günü sokakta kaldık"

Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamayan ev sahibi Saniye Koç, "Sobayı yakıp dışarı hava almaya çıkmıştım. Apartman yöneticisi aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Koşarak hemen eve geldim, yangına müdahale edilmişti. Her şeyim yanmış. Kış günü sokakta kaldık" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP

Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar
Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar
Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar
Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Ryan Babel Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Bakan İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:22:46. #1.15#
title