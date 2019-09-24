Sinop'ta ev yangını

24.09.2019 14:24

Sinop'ta çıkan yangında iki katlı ev yandı.



Alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesi Toplu Mahallesi'nde Cahit Aksu'ya ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere Erfelek ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Ekiplerce, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA