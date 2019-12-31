Sinop'ta eski damadını vuran şahıs tutuklandı
Sinop'ta pazar gecesi eski damadını tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.
Sinop'ta pazar gecesi eski damadını tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.
Gelincik Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eski damadı Emrah Arslan'ı tabancayla yaralayan Şadettin Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaralı damat Emrah Arslan'ın Atatürk Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. - SİNOP