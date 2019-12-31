Sinop'ta eski damadını vuran şahıs tutuklandı
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Sinop'ta eski damadını vuran şahıs tutuklandı

Sinop'ta pazar gecesi eski damadını tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

31.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:22
Sinop'ta eski damadını vuran şahıs tutuklandı

'ta pazar gecesi eski damadını tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.


Gelincik Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eski damadı 'ı tabancayla yaralayan Şadettin Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yaralı damat Emrah Arslan'ın Atatürk Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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