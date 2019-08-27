Sinop'ta eşini darbeden kişi tutuklandı

27.08.2019 16:26

Sinop'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki polis merkezine giden F.K, eşi tarafından darbedilerek hakaret ve tehdide maruz kaldığını önü sürerek şikayetçi oldu.

F.K'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan kocası M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemece şüpheliye, uzaklaştırma cezası da verildi.

Kaynak: AA