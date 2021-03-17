Sinop'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
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Sinop'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
Sinop'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlı köyünde Mehmet S. (35) ile eşi Nurdan S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet S'nin tüfekle ateş ettiği Nurdan S, ağır yaralandı.

Nurdan S, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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