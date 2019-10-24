Sinop'ta engellilere yönelik seminer verildi

24.10.2019 17:04

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, Sinop'ta engellilere seminer verdi.

Sinop Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Engelliler Konfederasyonu proje ekibinden İrem Coşansu Yalazan, Sinop İl Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Çimen ve engelli bireyler ie aileleri katıldı.

İçli, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin desteklediği proje ile tüm engellileri bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu konuda bir proje üretmek için engellilerle bir araya geldiklerini belirten İçli, "Engelliler Konfederasyonu olarak, İl Engelliler Meclisini güçlendirmek ve desteklemek amacıyla bir aradayız. Bu kapsamda altı konu başlığından oluşan bir eğitim programı gerçekleştirdik. İşitme, görme, bedensel, zihinsel engelli çocuklar ve ailelerinin de bulunduğu yaklaşık 32 kişi eğitime katıldı.Yapılan eğitimde savunuculuk ve lobi faaliyetleri, medya ve iletişim, izleme ve değerlendirme, Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi ve gölge rapor hazırlama, gönüllülük yönetimi, derneklerin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla kaynak geliştirme yöntemlerini içeren eğitimler verildi." dedi.

Sinop'ta engellilerin yaşadığı sorunları analiz etmek için ayrıca stratejik bir plan oluşturacaklarını ifade eden İçli, "Ayrıca Sinop'ta engelli grupların yanı sıra bireysel engellilerle birlikte10 örgütün katıldığı İl Engelliler Meclisi kuruldu." diye konuştu.

Kaynak: AA