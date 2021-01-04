Sinop'ta engelli aracı devrildi: 3 yaralı
04.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:41
Sinop'un Boyabat ilçesinde engelli aracının devrilmesi sonucu sürücü kadın ile 2 torunu yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde engelli aracının devrilmesi sonucu sürücü kadın ile 2 torunu yaralandı.
Fadime Tunçel'in (66) kullandığı elektrikli engelli aracı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan iki torunu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun