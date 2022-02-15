Sinop'ta en çok ceza 'hız' ihlalinden

SİNOP (İHA) - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Ocak ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre Ocak ayında 20 bin 637 araç denetlendi. 722 araç sürücüsüne hız ihlali cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ocak ayında 26 bin 637 araç kontrol edildi. Denetimlerde 151 araç trafikten men edildi, 54 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Rapora göre 722 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 458 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 49 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 81 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 166 kişiye muayene yaptırmamaktan, 15 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 71 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 232 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 11 kişiye hatalı sollamadan, 187 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 38 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 449 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 2022 yılı Ocak ayında yaşanan kazalarda 40 kişinin yaralandığı, 26 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa