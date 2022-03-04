Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi - Haberler

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Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Sinop'ta eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından kent merkezinde amaç dışı hizmet verdiği tespit edilen eğlence mekanına Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerce mekanda yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Kontrollerin ardından iş yerinde çalışan 2'si yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Uganda uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.

İş yeri sahibine ise idari para cezası uygulandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Sinop, Güncel, Haberler

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