Sinop'ta düzenlenen operasyonda sahte altın ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Sinop'ta düzenlenen operasyonda sahte altın ve uyuşturucu ele geçirildi

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta düzenlenen operasyonda sahte altın ve uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte altın ziynet eşyası ile uyuşturucu ele geçirildi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte altın ziynet eşyası ile uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 2 kişinin bazı iş yerlerinde sahte altın bozdurdukları tespit edildi.

Takibin ardından şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, sahte altın olduğu değerlendirilen 14 bilezik, 2 kolye, 6 yüzük, 4 bileklik, bir saat, 4 cumhuriyet altını ile bıçak, teleskopik cop, ruhsatsız tabanca ve 4 parça uyuşturucu ele geçirildi.

Adreste ayrıca dolandırıcılık yoluyla kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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