Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde bulundu
Sinop'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçtan uyuşturucu madde çıktı.
Sinop'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçtan uyuşturucu madde çıktı.
Alınan bilgiye göre Boyabat ilçesinde devriye görevi yapan emniyet güçleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu ilçe merkezinde durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.