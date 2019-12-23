Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde bulundu
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Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde bulundu

Sinop'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçtan uyuşturucu madde çıktı.

23.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:04
Sinop'ta

'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait araçtan uyuşturucu madde çıktı.


Alınan bilgiye göre ilçesinde devriye görevi yapan emniyet güçleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.


Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu ilçe merkezinde durduruldu.


Ekiplerce araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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