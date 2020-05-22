Sinop'ta dolu yağışı etkili oldu SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.

SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.

Durağan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler, park halindeki araçlarını üzerini battaniye örterek korumaya çalıştı.

Kaynak: DHA