Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta dolandırıcılık suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonla, Gerze ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, JASAT, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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