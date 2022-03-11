Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir hastanede görevli doktor ile sendika üyesi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret eden Öz Sağlık-İş Sendikası'na üye bir grup, hastanede görev yapan kadın personelin günlerini kutladı.

Bu sırada acil serviste görev yapan Dr. D.K. ile sendika üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Esra Gelişli, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayda Dr. D.K'nin tavrına anlam veremediklerini belirtti.

Profesyonel sendikacı olmadan önceki çalışma hayatında bir hastane görevli olduğu için kuralları çok iyi bildiğini aktaran Gelişli, şunları kaydetti:

"Toplamda yarım saat dahi sürmeyen etkinliğimiz bitip hastaneden ayrılacağımız zaman D.K, hem bize hem personele bağırmaya başladı. Durumu kendisine izah etmek istediğimizde ses tonunu daha da yükselterek hasta haklarını, kurum düzenini hiçe sayarak bize hakaret etti. Hiçbir açıklamamızı dinlemeyen, olayları tırmandıran doktor hanım, tamamı sendikal ve ideolojik rekabet içeren tavrını sürdürmeye devam etti. Bununla da yetinmedi, olayları çarpıtarak kendisini tehdit ettiğimiz gibi yalan beyanla basın yayın kuruluşlarını ve bazı milletvekillerini bize karşı kışkırttı. Gelişen olaylar karşısında konfederasyonumuzu, sendikamızı ve bizleri küçük düşürücü, diğer sağlık çalışanlarına dönük karalayıcı tavrından dolayı kendisi ve diğer karalayıcı yayınlar yapanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız."