Sinop'ta doğaya sülün salındı

Sinop'ta doğaya sülün salımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile diğer ilgililer katıldı.

Başyiğit, burada yaptığı konuşmada, bölgede yaban hayvanlarının sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ettiklerini dile getirerek, merkezde yetiştirilen sülünleri doğa ile buluşturduklarını söyledi.

Başyiğit, bölgedeki sülün sayısının giderek arttığını kaydetti.

Daha sonra sülünler doğaya salındı.

Kaynak: AA