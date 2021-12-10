Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahir Danacı'nın kullandığı traktör, ilçeye bağlı Göve köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince traktörün altından çıkartılan Danacı, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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