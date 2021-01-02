Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
02.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:46
Sinop'un Dikmen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sinop'un Dikmen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Musa Çolak'ın kullandığı traktör, Akgüney köyünde tarlada çalıştığı sırada tekerleğinin çıkması üzerine devrildi.
Kazada araçtan savrulan Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çolak'ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu