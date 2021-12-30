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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Onur Kalenderoğlu'nun (44) kullandığı 37 NC 783 plakalı tır, Sinop- Kastamonu yolu Osmanköy mevkisinde devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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