Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Celal Terzi'nin kullandığı 57 DV 994 plakalı kamyon, Sinop-Samsun kara yolunun Boyabat kavşağında devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

Terzi, ilk müdahalesinin ardında sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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