- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü
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- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü

22.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:59

- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü Şiddetli fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu.

- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü

SİNOP - Şiddetli fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar meydana getirdi. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılmadı, yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi.

Kentte doğu yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye çıkan rüzgar, sahil kesiminde etkili oldu. Sert esen rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, bazı bölgelerde yollara kadar taştı. Vatandaşlar, sahilde telefonlarıyla dalgaları görüntüledi. Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirlilik oluşturdu.

Fırtına, kentteki balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan balıkçılar denize açılmadı. Fırtınadan etkilenen ve yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri ise Sinop doğal limanına demirledi.

(OSM-SLH-Y)

- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü
- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü
- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü
- Sinop'ta dev dalgalar sahili dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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