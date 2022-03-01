Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı

SİNOP (AA) - Sinop İl Dernekler Müdürü Nurdan Taşkan, derneklerin nisan ayı sonuna kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

Taşkan, gazetecilere, il genelinde 435 derneğin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Dernekler Kanunu'na göre derneklerin yıl sonu itibarıyla beyanname verme zorunlukları bulunduğunu vurgulayan Taşkan, şunları kaydetti:

"Şifresi olmayan dernekler, İl Dernekler Müdürlüğüne başvurarak DERBİS şifresi alabilir. Aldıkları şifre ile sistem üzerinden beyannamelerini doldurabilirler. Aksi taktirde beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine Dernekler Kanunu'nun 32. maddesine göre 2 bin 356 lira idari para cezası uygulanacaktır."