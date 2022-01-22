Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Haberler
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Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Sinop'ta Aksaz Deresi'nin taşması sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

SİNOP - Sinop'ta Aksaz Deresi'nin taşması sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Son yılların en çok kar yağışını alan Sinop'ta kar sularının erimesi, sele yol açtı. Abalı köyünden Akliman sahillerine dökülen Aksaz Deresi, kar sularının erimesiyle birlikte yer seviyesini geçerek etrafındaki ovaları sular altında bıraktı. Özellikle Sarıkum mevkisinde yaşanan taşkında sular köprünün üzerine çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abalı Köyü Muhtarı Yılmaz Özay, "Son yılların en çok kar gelen mevsimini yaşıyoruz. Bu zamana kadar böyle sıkıntı yaşamamıştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle dere yatağının yetersiz kalmasıyla araziler sular altında kaldı. Burada bulunan köprülerin yükseltilmesi lazım" dedi.

Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop'ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri

Sinop, Tarım, kar, Yerel, Haber

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