Sinop'ta denize giren çocuk boğuldu

Sinop'un Gerze ilçesinde denize giren çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde denize giren çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Limaniçi mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Emre B. (14) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından sudan çıkarılan Emre B, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emre B. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu